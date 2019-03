Bibliotheek verhoogt lidgeld (maar leent voortaan dvd’s gratis uit) Sam Vanacker

15u37 0 Tielt Het jaarlijkse lidgeld van de Tieltse bibliotheek wordt opgetrokken van 2,5 euro naar 5 euro. Daar staat weliswaar tegenover dat stukken uit de uitgebreide dvd-collectie voortaan kosteloos uitgeleend worden.

“Het lidgeld van de bibliotheek is sinds de oprichting van de bib in 1981 ongewijzigd gebleven. Je betaalde 38 jaar geleden honderd frank en vandaag is 2,5 euro lidgeld uitzonderlijk weinig, zeker in vergelijking met andere bibliotheken in de regio”, legt schepen voor Bibliotheek Grietje Goossens (Iedereen Tielt) uit. “Het gebruikersonderzoek dat in 2018 werd gevoerd wijst dan weer uit dan mensen twee euro om een dvd te ontlenen te duur vinden. In andere bibliotheken worden nog heel regelmatig dvd’s ontleend, terwijl dat bij ons minder het geval is, precies door die financiële drempel. Daar passen we nu een mouw aan door enerzijds het lidgeld op te trekken en anderzijds door dvd’s gratis uit te lenen. Een andere aanpassing is dat de collectie cd-roms uit het aanbod geschrapt wordt.”