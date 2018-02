Bib gaat voor 500 kilo boeken in jeugdboekenmaand maart 16 februari 2018

De maand maart is Jeugdboekenmaand en dat laat de Tieltse bibliotheek niet onopgemerkt voorbij gaan.





Opnieuw wordt er aan 'knikkerlezen' gedaan, waarbij lagereschoolkinderen per 200 gram gelezen boeken één knikker verdienen. Vorig jaar bereikte de leestoren in de bib vlotjes 400 kilogram boeken, dus gaat de bib dit keer voor de kaap van de 500 kilo. Centraal thema dit jaar is 'Wetenschap en Techniek'. In dat thema staan er voorleesuurtjes, auteurslezingen, een bibspel en een muzisch spektakel gepland. Dat laatste vindt plaats in de Europahal op 20 maart en wordt uitgewerkt door studenten van Vives in samenwerking met het zesde leerjaar van De Heilige Familie. Een plaatsje voor die (gratis) voorstelling reserveren kan voa 051/42.82.20.





De jeugdboekenmaand wordt op zaterdagochtend 31 maart feestelijk afgesloten met een groot knikkerfeest in de bib. Iedereen is welkom. Inschrijven hoeft niet. (SVR)