Bib en leerlingen De Bron zochten en vonden hartverwarmende ‘Verhalen van Vriendschap’ Sam Vanacker

26 februari 2019

15u41 0 Tielt In het kader van de Jeugdboekenmaand, die dit jaar in het teken staat van vriendschap, startte de Tieltse bibliotheek samen met Vrije ASO-school De Bron een podcastproject op. Het resultaat zijn twaalf hartverwarmende audioverhalen. Hieronder alvast een voorsmaakje.

“De bib brengt verhalen tot bij de mensen maar dat hoeven niet altijd letters op papier te zijn. De stijgende populariteit van de podcast bewijst dat we ook anno 2019 nog graag eens luisteren naar een verhaal”, zegt Tim Verstrynge van de Tieltse bibliotheek. “Wij legden ons oor te luister bij De Bron, waar we vijfentwintig leerlingen vonden die op zoek gingen naar een boeiend verhaal over vriendschap.”

De leerlingen gingen in groepjes van twee op zoek naar verhalen bij familie en vrienden. Die verhalen namen ze op met hun smartphone. “Bij bepaalde vertellers is er wel een vleugje dialect te bespeuren, terwijl andere verhalen wat formeler klinken, maar het resultaat heeft eerlijk gezegd mijn verwachtingen overtroffen”, aldus leerkracht Nederlands Patrik Rebry.

Het verhaal van Sien Gryspeert en Amber Van Eenoo over de hernieuwde vriendschap tussen Hilde en Bea is alvast een pareltje. We horen de Zwevezeelse Hilde Deproost vertellen hoe ze in haar chirojaren de beste vriendin werd van Bea. De meisjes waren als twee handen op een buik. Nadat ze later de liefde vonden, trouwden en verhuisden verwaterde die vriendschap. Bijna twintig jaar hoorden ze elkaar niet, tot de zoon van Hilde en de dochter van Bea elkaar leerden kennen terwijl ze allebei studeerden in Gent.

“Op een bepaald moment kwam Bert thuis en zei hij dat hij iets moest vertellen. Hij had een relatie met de dochter van Bea. Bleek dat ze afgesproken hadden om het thuis op precies hetzelfde moment te vertellen. Een paar minuten later rinkelde de telefoon. Het was Bea. Op dat moment hebben we de draad van twintig jaar geleden terug opgepikt. Intussen is er ook al een eerste kleinkind en Bea en ik zien elkaar nu bijna wekelijks en zijn terug twee handen op een buik. Het is alsof die pauze van twintig jaar er nooit geweest is.”

Het mooie verhaal van Hilde en dat van elf anderen is te vinden op www.verhalenvanvriendschap.be

Al is er nog heel wat meer te ontdekken tijdens de jeugdboekenmaand in Tielt. Zo komen de Tieltse basisscholen langs voor verschillende auteurslezingen en het Jeugdboekenmaand-spel. Tijdens dit laatste komen ze spelenderwijs meer te weten over het thema van dit jaar en de werking van de bibliotheek. Verder is er op woensdag 6 maart een binnenspeeldag in de bib, is er op 13 maart een muzikaal voorleesuurtje voor kleuters en wordt er net als vorig jaar opnieuw aan knikkerlezen gedaan.

Alle info over de Jeugdboekenmaand is terug te vinden op https://tielt.bibliotheek.be.