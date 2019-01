Bewoners Ter Booye heffen samen het glas op het nieuwe jaar Sam Vanacker

21 januari 2019

17u30 0

In de Tieltse wijk Ter Booye werd al voor het vijfde jaar op rij een nieuwjaarsontbijt georganiseerd. Het evenement lokte een pak volk. “Dit jaar kwamen 78 volwassenen en 10 kinderen genieten van het ontbijt”, weet Johny Hallaert, die samen met Dirk Comyn en een schare andere medewerkers instaat voor de organisatie van het ontbijt. “Dat is nagenoeg de hele wijk en met die opkomst zijn we uiteraard heel tevreden. Vroeger gebeurde het ook af en toe dat we samen een uitstapje organiseerden, maar dan vielen telkens heel wat mensen uit de boot. Het nieuwjaarsontbijt daarentegen is ideaal voor zowel jong als oud. Een traditie om te koesteren.”