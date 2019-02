Beweging.net Aarsele dankt vrijwilligers en brengt kurkinzamelactie onder de aandacht Sam Vanacker

25 februari 2019

10u55 0 Tielt De Aarseelse afdeling van Beweging.net organiseerde zondag naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger een dankmoment voor de partnerorganisaties. Tegelijk werd de actie ‘Mag ik deze kurk van jou?’ in de kijker gezet.

Davy Rosseel van Beweging.net Aarsele bedankte de kernleden van partners Okra, Samana, Femma, KWB-volleybal en het ACV voor hun inzet, waarna ook bevoegd schepen Vincent Byttebier (CD&V) het belang benadrukte van vrijwilligerswerk. Na het dankmoment was er aandacht voor de kurkinzamelactie van Beweging.net.

Net voor de eindejaarsfeesten lanceerden de Provincie West-Vlaanderen, Beweging.net en de West-Vlaamse Milieufederatie namelijk de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’, ter promotie van de recyclage van kurk. Doel is om in 2019 liefst 1 miljoen kurken in te zamelen via verzamelboxen op openbare plaatsen.

In Aarsele staan twee verzamelboxen. De eerste is te vinden achterin de Sint-Martiniuskerk en de tweede box zal afwisselend opgesteld staan in het parochiaal centrum of in het jeugdontmoetingscentrum van Aarsele. Meter en peter van het project zijn Rosa Depoortere en José Latruwe. Zij staan in voor de lediging van de boxen.

De ingezamelde kurken gaan uiteindelijk naar maatwerkbedrijf De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem, waar ze gerecycleerd worden tot kurkgranulaat, dat gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal in de bouwsector.