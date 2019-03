Bestuurster knalt tegen verlichtingspaal die afkraakt Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

In de Deinsesteenweg in Aarsele knalde vrijdagnamiddag omstreeks 14.30 uur een bestuurster tegen een verlichtingspaal. Dat gebeurde ter hoogte van de Aarselestraat. Door de klap knakte de verlichtingspaal af en kwam naast de rijbaan terecht. De bestuurster van de auto, een 31-jarige vrouw uit Evergem werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De bestuurster week plots van haar rijbaan af op een rechte baan.