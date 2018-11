Bestuurster (63) zwaargewond na botsing 05 november 2018

Lieve Neirinck (63) uit Tielt is zaterdag kort na de middag zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Meulebekestraat. Dat gebeurde rond 13.30 uur. Toen de vrouw met haar wagen uit de Holdestraat kwam, werd ze aangereden door een auto die in de richting van Meulebeke reed. In die wagen raakte niemand gewond. Lieve Neirinck kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Omdat haar toestand ernstig was, werd ze later vanuit het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. (VHS)