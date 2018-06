Bestuurder rijdt in gracht en loopt weg 11 juni 2018

02u27 2

Een 29-jarige bestuurder uit Tielt is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.15 uur in de gracht beland langs de Ventweg-Zuid in Roeselare. Een getuige zag hoe de auto in de richting van Hooglede reed toen het plots mis ging. Bestuurder E.P. week plots van zijn rijvak af, ging over de middenberm en belandde uiteindelijk in de gracht langs de weg. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist spoorloos. De politie raakte via zijn nummerplaat toch tot bij de man, die met een ander voertuig thuis was geraakt. De twintiger, die ongedeerd bleef, blies positief en zijn rijbewijs was eerder al voor een andere inbreuk ingetrokken. (AHK)