Bestelwagen knalt in gevel hotel-restaurant El Parador LSI

29 maart 2019

02u21

Bron: LSI 0

Langs de Ruiseleedsesteenweg in Tielt is een bestelwagen in de nacht van donderdag op vrijdag ingereden op de gevel van hotel-restaurant El Parador. De vrouw achter het stuur van de Volkswagen Transporter kwam uit de richting van Ruiselede en week om een nog onduidelijke reden plots volledig naar links af. Aan de overkant van de weg maaide het voertuigen een haag en een paaltje mee, stoof over de parking en belandde tegen de gevel van de horecazaak. Na de klap werd de wagen achteruit gekatapulteerd tot tegen een houten omheining. De automobiliste raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. Het ongeval zorgde voor een gat in de gevel van El Parador op de plek waar twee toiletten zijn gesitueerd. De brandweer zorgde er voor dat de gevel kon dichtgemaakt worden en ruimde de grootste brokstukken op. Op het ogenblik van de klap zaten enkele klanten aan de bar nog wat na te praten. Voor El Parador is het een pechweek want afgelopen weekend gingen drie gemaskerde daders al met geld uit de kassa aan de haal.