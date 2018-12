Bestelwagen botst tegen geparkeerde vrachtwagen: dode en zwaargewonde LSI

Langs de Ringlaan in Tielt is maandagnamiddag rond 16.30 uur bij een verkeersongeval een dode en een zwaargewonde gevallen. Een bestelwagen met twee werkmakkers reed van Roeselare richting Tielt toen het voertuig plots om een nog onduidelijke reden van de rijweg afweek en rechts van de weg tegen een geparkeerde vrachtwagen van Bouwwerken Bouckaert uit Tielt knalde. De volledige rechterzijde van de bestelwagen met werkmateriaal scheurde door de klap open. Voor de 37-jarige passagier A.G. uit Meulebeke kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De 31-jarige man uit Meulebeke die achter het stuur zat, raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. “Mijn zoon had de vrachtwagen van ons bouwbedrijf ter hoogte van de begraafplaats reglementair geparkeerd”, klinkt het bij Geert Bouckaert van Bouwwerken Bouckaert. “Hij wou nog eens op bezoek in het Sint-Andriesziekenhuis naar zijn zoontje dat enkele weken geleden is geboren, maar nog in de couveuse ligt. Plots kreeg hij telefoon van de politie dat de vrachtwagen was aangereden.” Ook twee andere geparkeerde voertuigen van bezoekers van het vlakbij gelegen ziekenhuis deelden in de brokken. “Ik gaf vorige week nog 1.500 euro uit om enkele herstellingen aan mijn Opel Combo te laten uitvoeren”, vertelt Tamas Pap uit Meulebeke. Ook hij had zijn voertuig daar geparkeerd omdat hij in het ziekenhuis een afspraak had met een specialist. Door het ongeval bleef de drukke ringweg in de richting van Deinze enkele uren voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde tijdens de avondspits voor heel wat verkeershinder.