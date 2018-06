Beste kappers zitten op Sint-Jozefsinstituut LEERLINGEN VIEREN WINST IN WEDSTRIJD MET DEFILÉ OP SPEELPLAATS SAM VANACKER

08 juni 2018

02u30 0 Tielt De leerlingen van 6 Haarzorg van het Sint-Jozefsinstituut hebben de eerste plaats in de wacht gesleept op l'Oréal Hair Passion Trophy in Brussel. Ze haalden het van veertig andere scholen uit heel België. Om dat te vieren deden de dames hun winnende defilé gisteren nog eens over voor de hele school.

De cosmeticagigant organiseerde de l'Oréal Hair Trophy inmiddels al voor het derde jaar op rij en wil zo het jonge talent in het kappers- en stilistenvak letterlijk in de schijnwerpers plaatsen. Om kans te maken op de winst, moet elk team van kappers in opleiding een defilé in elkaar boksen met alles erop en eraan. Vorig jaar ging de winst naar een school uit het Waalse Jambes, maar nu staat de trofee in Tielt. Ruim 800 studenten van het Sint-Jozefsinstituut konden gisteren kort na de middagpauze met eigen ogen zien waarom.





Pompende muziek

Zes op z'n zachtst gezegd kleurrijk uitgedoste en opmerkelijk gekapte studentes Haarzorg stapten, dansten en huppelden over een geïmproviseerde catwalk op de speelplaats op pompende muziek. De show werd afgesloten met een luid applaus. De zestien leerlingen van 6 HA werkten onder begeleiding van drie leerkrachten maandenlang aan de show, die alles samen amper vijf minuten duurt. Behalve over de kapsels werd duidelijk ook grondig nagedacht over choreografie, make-up en klederdracht. "Het is de tweede keer dat we met onze school meedoen aan de l'Oréal Hair Passion Trophy. Vorig jaar vielen we uit de prijzen, maar dit keer zijn we met de trofee naar huis gekomen", legt leerkracht Sofie Baart uit.





Kraag van speelkaarten

"Als thema hebben we dit keer gekozen voor 'circus oude stijl' en dat is heel mooi uitgedraaid. We zijn eind januari begonnen met de voorbereidingen. We kozen zes studentes als model en gingen vakoverschrijdend aan de slag. Zo werd er in verschillende lessen telkens stelselmatig verder gewerkt aan het totaalplaatje. De mooie kraag van speelkaarten en de papieren rok hebben we bijvoorbeeld te danken aan de inbreng van de leerkracht plastische opvoeding."





"Op 15 maart trokken we een eerste keer naar Brussel voor de halve finales. Daar kregen we van de jury te horen dat er vooral op vlak van muziek nog wat werk aan was, terwijl ze ook wat tips gaven over de haarstijl. Op die puntjes hebben we keihard gewerkt en tijdens de finale op 29 mei heeft dat duidelijk z'n vruchten afgeworpen. Vooral Alexandra (Nolf, het meisje met de balonnen en de zwart-wit gestreepte kousen, red.) viel erg in de smaak bij de jury en bij de collega's. Iedereen vond haar 'very cute'. Volgend jaar doen we zeker opnieuw mee. En we gaan weer voor de winst", besluit Sofie.