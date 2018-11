Beschonken taxichauffeur rijdt in berm 19 november 2018

02u23 0 Tielt In de Mandellaan in Roeselare is in de nacht van vrijdag op zaterdag een chauffeur met zijn taxi onder invloed in de berm beland. Dat gebeurde rond 1 uur.

De brandweer kwam ter plaatse om taxichauffeur Luc. D. (53) uit zijn wagen te helpen. Hij had meer dan 1,5 promille in het bloed. De politie trok zijn rijbewijs meteen in voor vijftien dagen. Luc D. werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De chauffeur was niet aan het werken voor het taxibedrijf. "Hij had eerder die dag wel voor ons gereden", vertelt de zaakvoerster van taxibedrijf Shuttle Service in Tielt. "Omdat hij normaal ook zaterdag voor ons zou rijden, kon hij de taxi bij hem thuis parkeren, maar privé mag er met onze auto's niet gereden worden. We zijn geschrokken door zijn grove fout. Hij rijdt al zeven jaar voor ons. Nog nooit hebben we klachten over hem gehad, hij deed zijn werk altijd erg goed." Luc D. kan voorlopig wel zijn job behouden, maar zal worden aangesproken over het incident. Hij zal zich later ook moeten verantwoorden voor de rechtbank. (AHK)