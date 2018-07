Benefietconcerten Stichting Me To You leveren 9.000 euro op 13 juli 2018

Pittemnaar Stijn Bonte (26) organiseerde eerder dit jaar samen met AMAJ - Jong Symfonisch Gent drie benefietconcerten. Dat om geld te sprokkelen voor de Stichting Me To You, opgericht ter nagedachtenis van de Tieltse Els Maes die in 2013 aan leukemie overleed. Onlangs kon Stijn een cheque ter waarde van 9.000 euro overhandigen aan Philippe Vindevogel, de weduwnaar van Els. De centen zullen benut worden voor onderzoek naar leukemie en patiëntenzorg. (CDR)