Bejaarde aangereden bij verlaten parking ZWAAR ONGEVAL DEELS TE WIJTEN AAN BEPERKTE ZICHTBAARHEID HANS VERBEKE

22 juni 2018

02u53 0 Tielt Jeannine Faveere uit Egem raakte gisterenmiddag gewond bij een zwaar ongeval op de Pittemsesteenweg. Bij het wegrijden van de parking van Eurofriet werd de auto van de 75-jarige vrouw aangereden door een vrachtwagen. Twee medewerksters van het friethuis snelden naar buiten om hulp te bieden. De zaakvoerster pleit voor maatregelen om de zichtbaarheid in de omgeving van Eurofriet te verbeteren.

Vrijwel elke week stapt Jeannine Faveere langs de Pittemsesteenweg in Tielt binnen bij Eurofriet. Maar gisteren liep het na de maaltijd verkeerd. "De vrouw reed weg van onze parking maar omdat links van haar op de kasseistrook tussen het fietspad en de rijweg een vrachtwagen geparkeerd stond, had ze maar beperkt zicht", zegt Steffi Neirynck (22) uit Meulebeke, de jonge vrouw die op 1 oktober vorig jaar Eurofriet overnam.





"We hebben het ongeval niet zien gebeuren, maar de klap was enorm." Toen Jeannine Faveere de richting van Pittem opdraaide, merkte ze niet dat links van haar een vrachtwagen kwam aangereden. "Ik was compleet verrast en kon een botsing niet vermijden", zegt de chauffeur, een man van 24 uit Deinze. De Fiat 500 van de Egemse werd weggeslingerd, belandde tegen een geparkeerde grote bestelwagen, draaide in het rond en kwam tot stilstand. Ook de eigenaar van de aangereden bestelwagen, een man uit Schuiferskapelle die samen met zijn zoon en dochter aan het tafelen was bij Eurofriet, hoorde de klap. De brandweer snelde ter plaatse om de 75-jarige vrouw uit het wrak te helpen.





Zorgkundigen

Hulpverleners bedankten Anja Lagrange (47) en Evita Dhont (34), beiden uit Tielt en werkzaam bij Eurofriet. "We zijn zorgkundige van opleiding en liepen na het ongeval direct naar buiten om hulp te bieden", zeggen de dames. "We hebben ingepraat op Jeannine en probeerden haar rustig te krijgen. Ze klaagde over pijn aan de borstkas maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. Ze zat vooral ook in met haar wagen, die blijkbaar nog vrij nieuw was." De brandweer moest het dak van de wagen losknippen om de bestuurster zo omzichtig mogelijk te evacueren.





Jeannine Faveere werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht. Door het ongeval moest het verkeer in de richting van Pittem een tijdlang een omleiding volgen. De brandweer moest ook flink wat hydraulische olie van het wegdek verwijderen. Die was over een afstand van enkele tientallen meters weggelekt uit de beschadigde vrachtwagen. "De vorige uitbaters vertelden me net dat er nooit een ongeval gebeurde in de twintig jaar dat zij de zaak hebben uitgebaat", zegt Steffie van Eurofriet. Maar ze hebben wel dikwijls eens hun hart vastgehouden. Hier wordt dikwijls snel gereden en voor wie wegrijdt, is het zicht beperkt door geparkeerde voertuigen op de kasseistrook tussen het fietspad en de rijweg. Het zou goed zijn, mocht die gedeeltelijk gearceerd worden zodat er niet meer geparkeerd mag worden."