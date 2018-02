Bedanking voor Mooimakers die zwerfvuil oprapen 28 februari 2018

Als bedanking voor hun inzet voor het milieu werd een dertigtal Tieltenaars uitgenodigd door het stadsbestuur en de milieuraad voor een kleine attentie. De Mooimakers (vroeger 'Let's Do it in the Vuilbak') kregen van afvalintercommunale IVIO, Vlaanderen en de stad Tielt allemaal een gloednieuw blauw jasje. De milieuraad maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om de jaarlijkse zwerfvuilactie van 10 maart in de kijker te zetten. Die dag hopen de Mooimakers op versterking. Inschrijven voor de zwerfvuilactie kan op www.tielt.be of 051/42.81.50.





(SVR)