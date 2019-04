Bebloemingswedstrijden in teken van klimaatproblematiek Sam Vanacker

15 april 2019

14u05 2 Tielt De lente breekt aan en dan komen traditioneel ook de bebloemingswedstrijden weer aan bod. In Tielt en deelgemeenten kennen die wedstrijden een sterke traditie. Dit jaar gaat extra aandacht naar de klimaatproblematiek.

Als gevolg van de klimaatverandering zit de bijenpopulatie de laatste jaren in dalende lijn. Bijen en hommels zorgen echter voor de bestuiving van bloemen en de bijenpopulatie die zakt, heeft dat ook gevolgen voor het plantenrijk. De vier groot-Tieltse bebloemingswedstrijden hebben dit jaar extra aandacht voor deze thematiek en sluiten daarmee aan bij de provinciale ‘Laat het zoemen met bloemen’-campagne, waarbij de provincie gratis bijvriendelijk bloemenzaad uitdeelt.

De jury zal dit jaar extra aandacht hebben voor het totaalplaatje, dus niet alleen voor specifieke bloembakken, maar ook voor de bloemrijke vaste planten en de perken met bloemenweidemengsels.

Het stadsbestuur en de vier bebloemingscomités van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle roepen inwoners op om zoveel mogelijk te bebloemen, ongeacht op welke schaal. “Elke bijdrage telt, want elke vorm van bebloeming betekent een stimulans voor het in de natuur zo noodzakelijke insectenbestand. Een cruciale manier om onder andere bijen en hommels terug op te waarderen, is zorgen voor genoeg bloeiende planten in het landschap om zo het tekort aan stuifmeel en nectar tegen te gaan. De jury zal dit jaar dan ook extra aandacht hebben voor het totaalplaatje, dus niet alleen voor specifieke bloembakken, -borders of -schalen, maar ook voor de bloemrijke vaste planten en de perken met bloemenweidemengsels.”

Inschrijven voor de bebloemingswedstrijd van Tielt kan door de invulstrook die in het stadsmagazine van april staat binnen te brengen in het stadhuis. Wie de strook afgeeft, krijgt recht op een gratis zak teelaarde. Inwoners van Kanegem, Schuiferskapelle en Aarsele worden apart per brief verwittigd door de verschillende bebloemingscomités.

De beoordeling van de tuintjes gebeurt in de week van 22 juli. Wie een score van minimum 65 procent behaalt, valt in de prijzen. Alle prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de proclamatie en prijsuitreiking die plaatsvindt op vrijdag 4 oktober in de Europahal.