AVMO Molenland loopt twaalf uur tegen kanker Sam Vanacker

27 februari 2019

11u18 2 Tielt Joggingclub AVMO Molenland organiseert op zaterdag 9 maart een nieuwe editie van de 12-urenjogging tegen kanker. Op de atletiekpiste wordt die dag tussen 8 en 20 uur twaalf uur gelopen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de stichting Me to you en de Kinderkankerdag.

“Met dit evenement willen we iedereen die vecht of gevochten heeft tegen kanker een hart onder de riem steken”, zegt Karel Cannaert van AVMO Molenland. “Twee van onze bestuursleden hebben in hun gezin te kampen gehad met kanker en kinderkanker, dus de keuze voor de goede doelen was snel gemaakt. Het aantal deelnemers stijgt overigens al elk jaar, met zeshonderd lopers vorig jaar. Ooit hopen we de magische grens van duizend te halen.”

Nieuw dit jaar is dat er ook een tijdloop gehouden wordt. Die wedstrijd start om 15.30 uur en de beste lopers krijgen waardebonnen. Net als vorig jaar is er ook naast de piste animatie. Vermaak Na Arbeid komt om 11 uur een aperitiefconcert geven, om 14 uur is het de beurt aan het Klein Muziek van Aarsele en om 19 uur mag doedelzakspeler Dirk Bauters het evenement afsluiten.

Inschrijven voor de twaalfurenjogging kost zes euro op voorhand of acht euro de dag zelf. Lopers kiezen zelf hoe lang ze lopen. Iedereen krijgt een drankje en een zakje appels.

Start 2 Run terug van weggeweest

Nog in maart organiseert AVMO Molenland opnieuw een Start 2 Run-reeks. “In tien weken leren we de mensen vijf kilometer lopen”, legt Cannaert uit. “Het is niet de eerste keer dat we dit organiseren, maar in 2018 hebben we een jaartje overgeslagen omdat we toen tijdelijk geen atletiekpiste hadden.”

Inschrijven voor Start 2 Run kost 25 euro. Voor die prijs krijg je twee begeleide loopmomenten per week (op dinsdag- en donderdagavond), tien weken lang. Een loopverzekering en een diploma zijn ook inbegrepen. De eerste sessie staat gepland op dinsdag 19 maart.