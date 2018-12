Automobilist ramt drie geparkeerde wagens LSI

14 december 2018

05u58

In de Hogenhovestraat in Aarsele (Tielt) heeft een automobilist in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn Lexus drie geparkeerde wagens geramd. Er raakte niemand gewond maar drie voertuigen moesten getakeld worden. De weg tussen Aarsele en Dentergem bleef plaatselijk zo’n twee uur voor alle verkeer afgesloten. Het was even voor 4u dat een Lexus uit de richting van de Deinzesteenweg kwam en richting Dentergem reed. Wellicht viel de automobilist in slaap want op een recht stuk weg botste hij aan de overkant van de straat tegen een geparkeerde Ford Fiesta. Die wagen vloog enkele meters verder tegen een geparkeerde Peugeot 308 en die botste op zijn beurt tegen een geparkeerde BMW. Het aanrijdende voertuig schampte aan de rechterkant van de weg de gevel van een woning en kwam uiteindelijk tegen een betonnen tuinomheining tot stilstand. De drie aangereden wagens zijn alle van eenzelfde gezin. Ook het rolluik van hun woning raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken.

“31ste ongeval in 40 jaar”

“In 40 jaar tijd is het al het 31ste ongeval hier”, weet buurtbewoner Bernard Vandewalle. “Mijn geparkeerde wagen is al twee keer aangereden en ook mijn garagepoort liep al één maal schade op. Ik parkeer mijn wagen niet meer langs de weg. Er wordt hier veel te snel gereden, dat is vaak de oorzaak van die ongevallen.”