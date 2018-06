Auto thuisverpleegster veroorzaakt oliespoor 26 juni 2018

02u35 0

Een verpleegster van het Wit-Gele Kruis heeft gisterenvoormiddag ongewild forse verkeershinder veroorzaakt in Tielt. Door een lek aan haar Fiat Panda kwam de remolie van het voertuig op de weg terecht. Het spoor liep van de Bruggestraat, over een stukje van de Ieperstraat, de Krommewalstraat en zo Ringlaan op in de richting van Deinze. De brandweer kwam ter plaatse om de smurrie op te ruimen en op die manier te vermijden dat andere weggebruikers zouden beginnen glijden. De Fiat Panda moest worden getakeld. (VHS)