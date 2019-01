Auto tegen boom: twee lichtgewonden VHS

08 januari 2019

18u07 0

Een man uit Kuurne die zaterdagnacht zijn zoon en enkele vrienden ging ophalen van een fuif in Ruiselede is met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Dat gebeurde rond 3.30 uur op de Meulebekesteenweg in Tielt. De man verloor de controle over het stuur. Zijn wagen begon te slippen en knalde met de achterkant tegen een boom. Twee inzittenden, een meisje van 17 en een jongen van 16 uit Ingelmunster, liepen lichte verwondingen op. De anderen kwamen er met de schrik vanaf. (VHS)