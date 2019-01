Auto tegen boom: twee lichtgewonden VHS

06 januari 2019

Een vader uit Ingelmunster die in de nacht van zaterdag op zondag zijn zoon en enkele vrienden ging ophalen nadat die in Ruiselede gingen fuiven op de Kille Winternacht van de plaatselijke KLJ, is met zijn auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Dat gebeurde rond half vier langs de Meulebekesteenweg in Tielt, net voorbij de overweg in de richting van Meulebeke. De man verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Zijn wagen begon te slippen en botste met de achterzijde tegen een boom, die sneuvelde. Twee inzittenden, een meisje van 17 en een jongen van 16 uit Ingelmunster, liepen bij het ongeval lichte verwondingen op. De anderen kwamen er met de schrik vanaf. Het voertuig liep zware schade op.