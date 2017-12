Auto's botsen frontaal op steenweg 02u57 61 Foto Hans Verbeke Beide wagens werden tot schroot herleid.

Op de Ruiseleedsesteenweg in Tielt gebeurde gisteravond iets over zeven uur een zwaar ongeval. Een BMW, bestuurd door Mathieu Vande Voorde uit Tielt, botste er frontaal tegen de amper twee maanden oude Peugeot 5008 van Stefan Corens uit Wilrijk. Die laatste kwam van een kerstreceptie bij zijn werkgever, de uitgeverij Lannoo in Tielt, en reed in de richting van Aalter. Eén van de bestuurders verklaarde na de klap dat hij van z'n rijvak afweek omdat hij in de weer was met zijn smartphone. Beide voertuigen liepen zware schade op. Bij het ongeval raakte ook een derde wagen achteraan behoorlijk beschadigd. De bestuurders uit de auto's die frontaal botsten, werden voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis gebracht. Beiden raakten volgens de eerste berichten lichtgewond. De Ruiseleedsesteenweg was even afgesloten voor alle verkeer. (VHS)