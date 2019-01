Auto's botsen door laagstaande zon LSI

09 januari 2019

Op het kruispunt van de Sint-Amandsstraat en de Meulebeeksesteenweg in Tielt zijn woensdag rond 13 uur twee auto’s gebotst. Guy V. (19) uit Roeselare was op weg naar zijn werk bij Latexco Handling in Tielt en wou met zijn Ford Ka vanuit de Sint-Amandsstraat de weg tussen Meulebeke en Tielt dwarsen. “Ik keek verschillende keren naar links en naar rechts en zag geen auto’s naderen”, vertelt hij. “Aan de rechterkant zat de zon wel vervelend laag. Ik wilde net de weg dwarsen toen ik plots een andere wagen zag. Ik probeerde nog te remmen maar door het natte wegdek slipte ik door en was een aanrijding niet meer te vermijden.”

De Ford Ka werd gegrepen door een Toyota Corolla die van Meulebeke richting Tielt reed. Beide automobilisten bleven ongedeerd. De weg was wel een tijdje afgesloten en de twee wagens moesten getakeld worden. “Ik heb pas een half jaar mijn rijbewijs. Het is mijn eerste ongeval met mijn eerste autootje”, zucht Guy V.