Auteur 'Gevoel voor Tumor' signeert in thuisstad 22 maart 2018

Tieltenaar Leander Verdievel, de man achter het scenario van de één-reeks 'Gevoel voor Tumor'', komt zaterdag het gelijknamige boek signeren in de Standaard Boekhandel in zijn thuisstad. De reeks is gebaseerd op het leven van de Tieltenaar, bij wie op 23-jarige leeftijd kanker werd vastgesteld.





"Het is niet omdat je twee jaar ziek bent dat je stopt met leven, of dat je stopt met lachen. Ik wou het verhaal van kanker vertellen zoals het echt is, met een lach en een traan", verwoordt de auteur het.





Hij is aanwezig in de winkel in de Kortrijkstraat 26 tussen 11 en 12 uur. Wie er niet kan bij zijn, kan een gesigneerd exemplaar bestellen bij Standaard Boekhandel via 051 40 45 91. (SVR)