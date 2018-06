Assistentiewoningen Kroonstraat geopend 16 juni 2018

De nieuwe assistentiewoningen in de Kroonstraat werden gisteren officieel geopend. 'Curaremos' bestaat uit 22 serviceflats met telkens een of twee slaapkamers. Op de bovenste verdieping is er een ontmoetingsruimte met een keukentje en een gemeenschappelijk terras. Vzw Curando uit Ruiselede neemt de zorg- en dienstverlening van de bewoners op zich. Inmiddels hebben de eerste bewoners er al hun intrek genomen. Door de aanwezigheid van een woonassistent en een conciërge is er altijd iemand waarop de kersverse bewoners een beroep kunnen doen. (SVR)