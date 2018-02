Ann Vanden Bussche trekt Groen Tielt 10 februari 2018

An Vanden Bussche (43) wordt lijsttrekker voor Groen in Tielt. Samen met Stefaan De Clerck en Lut Dornez maakt ze al van in het begin deel uit van het bestuur van de partij in Tielt.





Zoals bekend gaat Groen in oktober op eigen houtje naar de kiezer, dus zonder coalitiepartner sp.a. "We gaan ons niet opnieuw aan de kant laten zetten door sp.a", zegt Vanden Bussche daarover. "We merken trouwens dat het draagvlak voor Groen in Tielt groter is geworden sinds 2012, zeker ook bij de jongeren. We trekken op eigen kracht naar de verkiezingen en hopen op twee zetels."





(SVR)