Animal Rights en Gaia voeren actie aan rechtbank, maar rechtszaak tegen uitbater slachthuis Tielt uitgesteld Christophe Maertens

25 februari 2019

13u34 0 Tielt Animal Rights en Gaia hebben maandag actie gevoerd aan de rechtbank van Ieper naar aanleiding van een rechtszaak tegen de zaakvoerder van het Exportslachthuis in Tielt. De uitbater moet zich verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn. Het proces werd uitgesteld tot 25 november.

Het Exportslachthuis in Tielt, het grootste slachthuis van België, kwam in 2017 in opspraak nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten kwam met schokkende beelden. In het filmpje was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken.

Zowel de zaakvoerder als de firma worden nu vervolgd voor een aantal inbreuken op het dierenwelzijn in de periode maart tot november 2017. Het parket tilt zwaar aan de feiten. Op de zwaarste feiten staat een mogelijke gevangenisstraf van één tot zes maanden en een boete tot tweeduizend euro. De beelden van Animal Rights maken deel uit van het onderzoek. De dierenrechtenorganisatie stelt zich burgerlijke partij, net als De Blauwe Wereldketen en Gaia.

Animal Rights hield maandag een korte actie aan de rechtbank. “Hopelijk spreekt de rechtbank een gepaste straf uit, want dit kan echt niet. Wat er in het slachthuis gebeurd is, is barbaars”, vindt Michel Vandenbosch van Gaia. “De samenleving tolereert niet dat er op een dergelijke manier wordt omgegaan met varkens. Ik hoop dat de zaakvervoer een signaal krijgt dat dierenmishandeling onacceptabel is. Er is voor zo’ gedrag geen excuus, die man heeft de plicht om zijn werknemers duidelijk richtlijnen geven hoe met dieren moet worden omgegaan.” Gaia stelde zich burgerlijke partij omdat de dieren hun eigen belangen niet kunnen verdedigen. “Als het om dieren gaat, blijven de slachtoffers vaak onzichtbaar. We hopen daardoor dat dieren in de toekomst dergelijke gruweldaden niet meer hoeven mee te maken.”

De zaak is uitgesteld tot 25 november.