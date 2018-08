Alweer zes bezwaren tegen heraanleg Neringenstraat 30 augustus 2018

02u27 0 Tielt In Tielt zijn tijdens het nieuwe openbaar onderzoek rond het rooilijnplan en de daarbijhorende onteigeningen voor de heraanleg van de Neringenstraat opnieuw zes bezwaren binnengelopen.

Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) laat weten dat de bezwaren opgenomen worden in het dossier, maar verwacht wordt dat ze weinig effect zullen hebben op de definitieve aanvaarding van het plan. "Ze zijn vergelijkbaar met de eerder ingediende bezwaarschriften en gaan vooral over de grondverwerving, privacy en financiële compensatie." Die bezwaarschriften werden al verworpen door Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). "Hoe dan ook gaan we met dit rooilijnenplan opnieuw een stap vooruit. Hopelijk kunnen we hiermee eindelijk naar de laatste fase voor realisatie."





De heraanleg van de beschermde kasseistrook heeft ruim anderhalf jaar in een sukkelstraatje gezeten. De plannen omvatten een volledige heraanleg van de uit 1856 daterende straat, inclusief dubbelrichtingsfietspad. Alles samen gaat het om een investering van 2,5 miljoen euro, waarvan 870.000 euro erfgoedsubsidies. Als de eerste facturen niet in april 2020 kunnen voorgelegd worden, dreigt de stad die subsidies te mislopen. (SVR)