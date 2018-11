Als sardienen in een blik STUDENTEN RAKEN NIET OP KOT DOOR OVERVOLLE TREINEN GUDRUN STEEN EN SAM VANACKER

13 november 2018

02u23 0 Tielt Honderd studenten bleven zondagavond al voor de vierde keer in acht weken achter op het perron in Tielt omdat er geen plaats meer was op de trein van De Panne naar Gent. Enkele gefrustreerde studenten hebben het probleem aangekaart via sociale media en kregen al meteen veel bijval. De NMBS belooft beterschap.

Dat West-Vlaamse studenten op zondagavond vaak als sardienen in een blik richting Gent sporen, zal niemand verbazen. Maar de afgelopen twee maanden loopt het op de lijn De Panne-Gent wel erg de spuigaten uit. In Lichtervelde, Tielt, Deinze en De Pinte bleven heel wat studenten zondagavond gewoon achter op het perron. "Een handvol kon er nog bijgepropt worden, maar voor de meesten was er geen plaats meer. Al voor de vierde keer in twee maanden heb ik mijn ouders moeten vragen me naar mijn kot te brengen met de wagen", getuigt Emma Van Eeno (19). "Ze zijn net thuis van ons te brengen naar het station en mogen al terugkomen. Het gaat zo ver dat we met een aantal studenten al een beurtrolsysteem hebben om te carpoolen."





Viraal

De Wingense rechtenstudente kaartte de situatie zondagavond aan met een open brief op Facebook, met foto's erbij. Het bericht ging viraal en werd ondertussen al duizend keer gedeeld. "Ik ben niet iemand die snel mijn frustraties op sociale media gooit, maar nood breekt wet. In de drie jaar dat ik in Gent op kot zit, heb ik al vaak recht gestaan op de trein, maar het is nog nooit zo erg geweest. Daar komt bij dat ik mijn treinabonnement altijd op voorhand invul. Dan is het extra zuur dat we niet meekunnen met de trein en toch een rit op onze kaart kwijt zijn. Eerder hadden mijn collega-studenten en ik al mails gestuurd naar de NMBS, maar daar kregen we alleen nietszeggende antwoorden. Ik hoopte dat mijn Facebookbericht wat in beweging zou zetten en dat is gelukt."





Drie wagons minder

NMBS-woordvoerder Bart Crols erkent het probleem en belooft beterschap. "Ik heb de foto's ondertussen ook gezien. Moeten rechtstaan op de trein is één ding, maar als studenten de trein systematisch niet kunnen nemen door plaatsgebrek, dan zitten we overduidelijk met een probleem. Navraag wijst uit dat de treinen tussen Gent en De Panne de voorbije twee maanden met zes in de plaats van de gebruikelijke negen wagons rijden en dat blijkt niet voldoende."





Volgens Crols ligt de oorzaak van die verminderde capaciteit bij werken tussen Gent en Brussel. "Door die werken moet de trein via een oudere lijn rijden. Om de stiptheid te bewaren, worden in Gent Sint-Pieters de gebruikelijke drie extra wagons niet meer gekoppeld. De trein rijdt dus van Gent naar De Panne en terug met drie wagons minder. We proberen altijd het evenwicht tussen stiptheid en comfort te bewaren, maar in dit geval is duidelijk dat we moeten ingrijpen. De studenten kunnen gerust zijn: we zullen dit oplossen", belooft de woordvoerder.