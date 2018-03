Albert Hammond mag Europafeesten afsluiten 29 maart 2018

De zestigste editie van de Tieltse Europafeesten zal op zondag 8 juli in stijl worden afgesloten door singer-songwriter Albert Hammond. De man verkocht wereldwijd niet minder dan 360 miljoen platen en schreef samen met Johnny Cash, Roy Orbison, Neil Diamond, Julio Iglesias, Willie Nelson, Whitney Houston en Tina Turner. Zijn grootste hits zijn I'm A Train, It Never Rains In Southern California, The Free Electric Band, Down by the River en I Don't Wanna Die in an Air Disaster.





Staan verder ook op het marktpodium zondag: popduo Blitz (15 uur), kinderfenomeen Prinsessia (16.20 uur), coverband AB Nono (17.45 uur) en bluesrockband Nightlife (19.45). Hammond beklimt het podium om 21.45 uur. Leuk detail: zijn zoon Albert Hammond Jr. staat op dezelfde dag op het podium van Rock Werchter.





(SVR)