Al ruim 100.000 euro kosten voor verbreding Sint-Amandsstraat 09 juni 2018

02u41 0

De geplande verbreding van de Sint-Amandsstraat als alternatief voor een volwaardige ring komt er voorlopig niet, maar schepen Veerle Vervaeker (Open Vld) houdt vol dat het gedane werk niet voor niets is geweest. CD&V-fractieleider Vincent Byttebier haalde aan dat de stad voor grondverwervingen alleen nu al ruim 110.000 euro uitgegeven heeft. "Al dat geld zijn we nu kwijt omdat jullie de verkeerde procedure gekozen hebben en niet genoeg vooruit dachten." Dat ontkende Vervaeke. "We hebben destijds een vergunning gekregen voor de verbreding van de Sint-Amandsstraat, wat bewijst dat we de juiste procedure hebben gevolgd. De kosten zijn gemaakt, ja. Maar we gaan niet uit van afstel, wel van uitstel. Zwaar verkeer moeten we uit ons centrum weren en ik wil blijven vechten voor dit dossier." Vervaeke riep de voltallige gemeenteraad op om dat ook te doen, al is het nog zeer de vraag of het plan in een volgende legislatuur terug op tafel komt. (SVR)