Akkoord over ontwikkeling collegesite STAD WIL KANS GRIJPEN OM 'TIELT WEER OP DE KAART TE ZETTEN' SAM VANACKER

22 maart 2018

02u41 0 Tielt Het schepencollege heeft het stadsvernieuwingsproject op de collegesite toegewezen aan ontwikkelaar THV. Daarmee komt er nu definitief schot in een enorm dossier dat al ruim vijftien jaar aansleept. De werken zouden al in 2019 kunnen starten en zullen zo'n zes jaar duren.

In juni vorig jaar al kwam het stadsbestuur op de proppen met een voorontwerp van de Tijdelijke Handelsvennootschap Kortrijkstraat. Met die ontwikkelaar gaat Tielt een publiek-privaat samenwerkingsakkoord sluiten voor de ontwikkeling van de ruim 15.000m² meter grote site. Na de zomer zouden de bouwvergunningen aangevraagd worden zodat de werken volgend jaar kunnen starten.





"Zoals het nu gegund werd, omvat het project maar liefst 141 appartementen en 70 serviceflats. Die appartementen worden ondergebracht in vijf woontorens op de collegesite", legt schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) uit.





"Op het gelijkvloers komt er bijna 5.000m² commerciële ruimte. Centraal komt er een nieuwbouw voor Dienstencentrum 't Vijverhof en aansluitend op de Kortijkstraat zal er een brede wandelboulevard zijn die tot aan het stadspark loopt. Semi-ondergronds - er is een niveauverschil tussen de Ieperstraat en de Kortrijkstraat - komt er een parking voor 300 wagens met inritten in de Ieperstraat en in de Kortrijkstraat. De site zelf wordt een voetgangerszone."





Geen eensgezindheid

Binnen het schepencollege is weliswaar zoals eerder bericht geen eensgezindheid over de beslissing. De sp.a-fractie stemde tegen omdat ze vrezen dat het project te groot is voor Tielt en wel eens de doodsteek van de Kortrijkstraat zou kunnen zijn. Daar gaat schepen van lokale economie Grietje Goossens (Iedereen Tielt) lijnrecht tegen in. "Het klopt dat er veel winkelpanden leeg staan in de Kortrijkstraat, maar studies wijzen uit dat grote winkelketens precies kleinere handelszaken aantrekken. De panden in de Kortrijkstraat zijn te klein voor die grote trekkers, waardoor we die dynamiek niet hadden."





"Om de lancering van het project in goede banen te leiden, hebben we een beroep gedaan op een extern communicatiebureau", gaat burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) verder. "Zij zullen alle plannen voorleggen aan alle betrokkenen. Er komt ook een site waarop iedereen opmerkingen kan geven over wat er anders of beter kan. Met alle opmerkingen zal in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden. In deze fase gaan we ook na of er plaats is voor de academies op site."





"Dit project is levensnoodzakelijk. Onze stad heeft vaak de boot gemist. We hebben geen snelweg, geen haven en geen kruising van spoorwegen. Maar dit keer moeten we mee. Deze kans om ons centrum te doen heropleven moeten we grijpen. We gaan Tielt terug op de kaart te zetten", besluit de burgemeester.