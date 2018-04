Agressie tegen politie na ruzie over Playstation 04 april 2018

02u38 0

Een man uit Tielt riskeert een effectieve celstraf nadat hij zich erg agressief gedroeg tegenover de politie. Die was op 20 december 2016 opgeroepen voor een ruzie tussen K.W. en zijn Slowaakse buren. Die ging over het feit dat de Slowaken zijn Playstation hadden geleend en op zijn account spelletjes hadden gedownload. "De man werd agressief en moest in de boeien geslagen worden door de agenten", schetste de procureur. "In de politiecombi ging hij als een razende tekeer. Hij stampte een tussenschot stuk en vernielde de radio van een agent. Hij werd al twee keer eerder veroordeeld voor geweld, ik vraag een effectieve straf."





K.W. bekent de feiten, maar minimaliseert ze. "Ik had zelf de politie gebeld", zegt hij. "Want ik kom goed overeen met mijn buren, enkel een familielid daar zocht ruzie met mij. Ik was kwaad toen de politie mij oppakte, ik was niet de persoon die ze moesten meenemen. Ik kom zelfs goed overeen met de politie, maar daar waren ze verkeerd." De man ging akkoord met voorwaarden. Vonnis op 8 mei. (JHM)