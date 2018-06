Afscheid van voorbeeldpapa Kevin (38) OUDERS IN TWEE DAGEN ZOON VERLOREN MAAR KLEINDOCHTER RIJKER LIEVEN SAMYN

04 juni 2018

02u38 0 Tielt Met enkele stevige toeters van de claxon van de vrachtwagen van hun papa. Op die manier namen Mauro (10) en Zita (7) zaterdag in Meulebeke afscheid van hun vader Kevin Braekevelt (38). De medezaakvoerder van het gelijknamige grondwerkbedrijf uit Tielt overleed vorige vrijdag nadat hij een obus uit de Eerste Wereldoorlog wou openschijven. Twee dagen later beviel zus Ine van een dochtertje.

Zo'n zeshonderd familieleden, kennissen en vrienden van Kevin verzamelden in aula 'De Aster'. De afscheidsplechtigheid stond bol van persoonlijke getuigenissen van zijn ouders Wim en Mia, zussen Fien (29) en Ine (26), en enkele vrienden. "Je was een prachtig specialleke", aldus zus Fien. "Jouw verlies is onmenselijk."





"Een speelvogel, een deugniet, een werker met een klein hartje, een voorbeeldpapa voor oogappels Mauro en Zita", zo typeerden velen hem. Kevin hield ook van reizen en raakte nooit uitverteld over zijn trip naar Afrika, of naar Canada met zijn kinderen. "Kevin maakte altijd maar plannen", herinnerde oom Jo zich. "Wat nu met die plannen? Er is plots veel 'naar de wuppe', maar niet alles", klonk toch nog een positieve noot. Twee dagen na het overlijden van Kevin beviel zijn zus Ine namelijk van een dochtertje. Het toverde toch een kleine glimlach op het gezicht van Wim, had Jo gezien. Ook Wims andere dochter Fien is zwanger. Kevin zou dooppeter worden van haar kindje.





Kevins ouders, die in twee dagen tijd dus een zoon verloren maar een kleindochter rijker werden, herinnerden zich de straffe stoten die hij in zijn jeugd uithaalde maar toonden vooral hoe trots ze op hun zoon waren. Kevin werkte samen met zijn vader Wim, naar wie hij erg opkeek, in hun grondwerkbedrijf. "Je had vaak een engelbewaarder maar die was er vrijdag even niet", aldus Wim en Mia. Door samen te werken met archeologen op een werf in de Ieperse regio had Kevin recent een grote interesse voor de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld. Hij zag er regelmatig hoe de ontmijningsdienst Dovo opgegraven obussen onschadelijk kwam maken. Overtuigd dat een obus die per abuis was afgevoerd naar het bedrijf in Tielt onschadelijk was, omdat de kop en het ontstekingsmechanisme er al af waren, probeerde hij het projectiel te openen. Met fatale gevolgen.





Leutemaker

Geprojecteerde foto's tijdens de afscheidsplechtigheid toonden vooral hoe Kevin vaak veel plezier maakte met zijn twee kinderen Mauro en Zita tijdens uitstapjes. "Zes handen op een buik", klonk het. 'Samen voor altijd' van Marco Borsato weerklonk. De twee kinderen legden zonnebloemen op de kist van hun vader. Op het einde kropen ze in de vrachtwagen van hun papa, die hun drie namen als opschrift droeg, om met enkele stevige toeters van de claxon afscheid te nemen. Alle aanwezigen kregen ook een zakje zonnebloempitjes mee, in de hoop dat ze gezaaid zullen worden en Kevin op die manier herinnerd kan worden. Op de tonen van 'Slekke' van Johny Turbo passeerden herinneringen aan de 'leutemaker' die Kevin was.