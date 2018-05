Afscheid van slagerszoon op 29ste verjaardag 04 mei 2018

Net op de dag waarop hij 29 jaar zou worden, vindt volgende week vrijdag in Meulebeke het afscheid plaats van de vermoorde Bjorn De Vrieze (28). Speurders doorzochten gisteren nog eens zijn woning, maar ook de BMW die hij pas anderhalve maand geleden kocht.





Speurders arriveerden gisterenvoormiddag rond tien uur aan de woning van Bjorn De Vrieze op de Drie Wilgen in Schuiferskapelle. Na het verbreken van de zegels gingen de speurders binnen. Een uurtje later, nadat ook de BMW 4 Gran Coupé van de slagerszoon grondig was doorzocht, vertrokken ze opnieuw. Ze namen enkele zaken mee voor verder onderzoek. Gisteren vond ook de lijkschouwing plaats. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Vandaag keert het stoffelijk overschot terug naar Tielt. Volgende week vrijdag, de dag waarop Bjorn normaal 29 zou zijn geworden, is er de afscheidsplechtigheid. Die vindt plaats in de aula De Aster, in de Tieltstraat 49 in Meulebeke. Het stoffelijk overschot wordt daarna gecremeerd en de bijzetting gebeurt in het urnenveld op de begraafplaats van Tielt. Jordy V., de dader van de moord die in Tielt en omgeving een schokgolf teweegbrengt, verschijnt vandaag voor de raadkamer in Brugge. Het laat zich raden dat zijn aanhouding verlengd zal worden. S., de 23-jarige moeder van zijn twee kleine kinderen, begrijpt intussen niet hoe het zover is kunnen komen. "Ik had niet gedacht dat hij zoiets in zich had", zei ze gisteren. (VHS/BJM)