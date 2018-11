Afscheid Roger Eeckhout (90) op 1 december 24 november 2018

02u24 0 Tielt Op zaterdag 1 december om 10.30 uur zal in de Sint-Amanduskerk op de Markt in Meulebeke afscheid genomen worden van Roger Eeckhout (90).

De stichter van Ceremonieën Roger uit de Tieltstraat in Meulebeke kwam donderdagmiddag om het leven toen zijn BMW in Tielt aan een overweg gegrepen werd door een trein. Roger overleefde de klap niet.





Wellicht bolde hij in automatische versnelling nog wat vooruit nadat hij aan de gesloten overweg in de Meulebeeksesteenweg gestopt was. De trein ramde de neus van zijn wagen. Door de hevige klap werd zelfs het volledige motorblok uit het voertuig geslingerd. Dochter Chantal runt nu het ceremoniewagenverhuurbedrijf van haar vader.





Door het plotse overlijden van Roger moesten er heel wat geregeld worden om alle klanten die dit weekend op hun diensten rekenen te kunnen blijven bedienen.





Foto LSI (LSI)