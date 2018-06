Affiche Melkrock is compleet 07 juni 2018

De line-up van de 21ste editie van Melkrock is rond. Eerder werd de komst aangekondigd van Het Zesde Metaal, dirk., Nordmann, Dijf Sanders, Shtt, Jospehine (aka Jozefien Deloof), De Piepkes, DadaWaves en Onmens. Daar komen met It It Anita, Rumours en Radio Topkaas drie nieuwe namen bij.





Melkrock vindt plaats op zondag 12 augustus op recreatiedomein Watewy in Tielt. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur.





(SVR)