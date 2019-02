Afbraak werfkraan uitgesteld door slecht weer SVR

08 februari 2019

De afbraak van een werfkraan in de Adolf Loosveldtstraat, die gepland stond voor zaterdagvoormiddag, is uitgesteld omwille van slechte weersvoorspellingen. Er wordt regen en wind voorspeld, waardoor de afbraak geannuleerd werd. De Adolf Loosveldtstraat blijft zaterdag dus open voor het verkeer.

In hetzelfde verband wordt op dinsdag 12 februari wel hinder verwacht in de Nieuwstraat, want daar wordt dan weer een werfkraan opgebouwd. Tussen 6 en 19 uur is de Nieuwstraat afgesloten, behalve voor fietsers en voetgangers.