Adoptiekindjes Leander Verdievel eindelijk thuis in Tielt 24 mei 2018

02u44 0 Tielt Na vijf weken in Zuid-Afrika zijn Leander Verdievel en zijn echtgenote sinds gisteren terug thuis in Tielt, samen met hun kersverse adoptiekindjes Andrew (6) en Angelica (4).

Door de kanker werd de man achter de Eén-reeks 'Gevoel voor Tumor ' op zijn 24ste onvruchtbaar, maar dat nam de grote kinderwens van het koppel niet weg. De twee startten een adoptieprocedure. Na jaren op een wachtlijst kregen ze eind maart eindelijk positief nieuws. Vandaag is het kersverse gezinnetje eindelijk samen thuis in Tielt.





"We zijn dankbaar voor de aandacht van de voorbije weken, omdat ons dat ongetwijfeld geholpen heeft om de bureaucratische molen wat vlotter te doen draaien", reageert Leander. "Nu is het echter hoog tijd om thuis eventjes in een veilige cocon te kruipen en de kinderen te laten wennen aan de omgeving. We gaan kijken hoe de kinderen hun nieuwe leefwereld verteren. Op hun tempo en in alle rust gaan we samen een nestje bouwen voor onze twee hartendiefjes." (SVR)