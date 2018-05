Achterkant Halletoren beklad met rode verf 02 mei 2018

02u36 0 Tielt De politie onderzoekt beelden van bewakingscamera's op de Markt in de hoop de dader(s) te kunnen klissen van vandalisme aan de Halletoren.

In de nacht van zondag op maandag werden aan de achterzijde van de Halletoren een muur, een steunpilaar en twee zitbanken beklad met rode verf. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) kan er niet mee lachen. "Dit is puur vandalisme. Ik hoop dat straks duidelijk wordt wie hiervoor verantwoordelijk is. Zoiets doe je niet, dat is een gebrek aan respect voor ons erfgoed."





Engelengeduld

De technische dienst schoot maandag al meteen in actie om de verf te verwijderen. "Het kostte hen ruim een halve dag maar het resultaat mag gezien worden", zegt de burgemeester. "Alles werd eerst bespoten met een speciale substantie die een tijd moest inwerken op de verf. Met engelengeduld en een goeie hogedrukreiniger kon de verf nadien worden weggespoten." Als de dader geïdentificeerd wordt, wacht hem of haar de factuur van de opruimingswerken. De Rammelaere doet intussen een oproep naar tips om de zaak op te helderen. "Dat kan anoniem. Sowieso worden alle tips vertrouwelijk behandeld", klinkt het. De Halletoren is sinds 1275 het uithangbord van de stad Tielt. Rond de Lakenhalle en het intussen verdwenen Schepenhuys speelde zich het middeleeuwse economische en sociale leven af. Het gebouw werd in 1999 door de Unesco opgenomen in de lijst van het werelderfgoed. (VHS)