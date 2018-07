Academies starten met opleidingen muziek en woord 26 juli 2018

16 academies in West-Vlaanderen bieden vanaf volgend schooljaar voor het eerst opleidingen aan voor muziek en woord vanaf 6 jaar.





Dat blijkt uit de nieuwe programmaties voor het deeltijds kunstonderwijs die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft goedgekeurd en geldt ook voor de academies in Roeselare, Izegem en Tielt. Daarnaast krijgen de academies ook groen licht om nieuwe opleidingen in te richten. In Roeselare pakt de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert uit met een eerste graad muziek en een eerste graad woordkunst-drama. De Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten presenteert daarentegen lessen beeldende en audiovisuele cultuur en een opleiding tot recensent.





Art'Iz Kunstacademie regio Izegem start ook met een eerste graad muziek en woordkunst-drama. Voortaan kan je er ook natuurhoorn leren spelen en pakken ze uit met een specialisatie regie. De Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord tenslotte organiseert voortaan ook de eerste graad muziek en woordkunst-drama, maar start onder meer ook opleidingen oude muziek en de muziekinstrumenten, cabaret en comedy en regie. Meer info op de websites van de academies.





(CDR)