Aarseelse handelaars klaar voor eerste 'Black Friday' 20 november 2018

Maar liefst 22 handelaars nemen deel aan de eerste editie van 'Black Friday' op vrijdag 23 november in Aarsele. Het fenomeen komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar black friday het startschot is van het seizoen voor kerstaankopen. Om mensen naar de winkels te lokken, pakken winkels dan uit met speciale aanbiedingen. Dat gebruik vindt de laatste jaren ook ingang bij ons. "Verschillende van onze klanten vroegen of wij meededen aan Black Friday", vertelt Lisa De Ceuninck van Sovélo. "Eerlijk gezegd hadden we er nog niet over nagedacht, maar het leek het overwegen waard. Ik pakte de telefoon en al snel waren we met vijf handelaars. Met de hulp van Ondernemend Aarsele klokten we af op 22. Een resultaat dat toont hoe sterk Aarsele leeft." Elke zaak bepaalt vrijdag zelf welke kortingen ze geeft. De deelnemende handelaars zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Ondernemend Aarsele. (SVR)