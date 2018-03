A Tempo brengt operetteconcert in OC Vondel 15 maart 2018

A Tempo, het Tielts Ensemble voor Muzikale Producties en Operettes, dat recent nog een cd met operettenummers uitbracht, trekt op zondag 18 maart uit naar OC Vondel in de Dwarsstraat in Meulebeke voor een operetteconcert. Het orkest, met vijf solisten in de rangen, brengt in zaal de Mouterij aria's en melodieën van onder meer Léhár, Strauss en Kálmán. Het optreden start om 15 uur. Kaarten kosten 20 euro en kunnen nog besteld worden via 0485/76.94.01. (SVR)