600 sportievelingen joggen 12 uur tegen kanker VDI

10 maart 2019

16u32

Bron: VDI 0 Tielt De 12 uren-jogging tegen kanker van joggingclub AVMO Molenland heeft zaterdag zeshonderd deelnemers naar de atletiekpiste van Tielt gelokt. Sportievelingen konden er tussen 8 en 20 uur twaalf uur voor het goede doel lopen.

”Die zeshonderd deelnemers is een mooi aantal en we zijn er dan ook tevreden mee”, vertelt Luc Vanneste van de joggingclub. “Al een geluk dat we zaterdag liepen en niet zondag, toen er hagel en regen uit de lucht viel en er een flinke wind stond. Zaterdag hebben we preventief wel enkele tentjes niet geplaatst, maar voor de rest hadden we niet echt last van de weersomstandigheden.”

Ook de nieuwe tijdsloop viel in de smaak. “Daar nemen negentig mensen aan deel”, vertelt Luc. “Het is een concept dat steeds meer doorgang vindt in het lopen en dat blijkbaar wel in de smaak valt. Het is zoals in het tijdrijden bij het wielrennen, maar dan lopend op de atletiekpiste. Lopers leggen zo snel mogelijk twee kilometer of vijf rondjes af en dat werd gechronometreerd.”

De opbrengst van het loopevenement bedraagt 2.300 euro. Geld dat naar de Stichting Me to You en de Kinderkankerdag gaat.