48-jarige fietsster sterft bij ongeval met vrachtwagen op kruispunt met kwalijke reputatie Hans Verbeke

05 april 2019

11u44 25 Tielt In Tielt is vrijdagvoormiddag een vrouw van 48 om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde iets voor half tien. De vrouw stond op een opstelvak voor fietsers voor een vrachtwagen te wachten aan het rode licht. Toen dat op groen sprong, vertrok de trucker. Het slachtoffer uit Meulebeke kwam onder de cabine terecht en stierf ter plaatse.

Het drama gebeurde op het kruispunt van De Vierhoek, waar ondermeer de Sint-Michielstraat, de Vredestraat en de Stationsstraat samenkomen. De fietsende vrouw kwam uit de Kasteelstraat, uit de richting van haar woonplaats, en stopte voor het rode licht, netjes op het opstelvak voor fietsers. Op camerabeelden is te zien hoe ze ongeveer in het midden voor een truck met Nederlandse nummerplaat staat. Het ongeval gebeurde vlak nadat het licht op groen sprong, in omstandigheden die onderzocht worden door een verkeersdeskundige die ter plaatse een reconstructie organiseerde. Het slachtoffer belandde onder de vrachtwagen. Alle hulp kwam te laat en de vrouw stierf ter plaatse. Ze laat een man en een volwassen dochter na.

Kruispunt met een kwalijke reputatie

Op het bewuste kruispunt gebeuren wel meer ongevallen. In april 2011 kwam op dezelfde plek en mogelijk in dezelfde omstandigheden een vrouw van 69 uit Meulebeke om het leven, toen ook zij onder een vrachtwagen terechtkwam. Enkele jaren daarvoor belandde een scholier onder een lijnbus. De brandweer moest toen de bus liften om het slachtoffer te kunnen bevrijden maar de jongeman overleefde. Om de verkeersstroom beter in de gaten te houden en het zwaar verkeer te kunnen kanaliseren, werd een tijdje geleden een camera geplaatst op het kruispunt.

Fietsersbond wil wake organiseren

Het ongeval komt ook hard aan bij de pas opgerichte afdeling van de Fietsersbond in Tielt. “Het verleden herhaalt zich, jammer genoeg”, zegt verantwoordelijke Birger Landuyt. “De Vierhoek is een kruispunt van heel wat straten waarvan er twee druk bereden zijn, met bijzonder veel zwaar verkeer. Opzoekingswerk leert dat het ooit op een lijst van zwarte verkeerspunten stond die door de Vlaamse overheid werd opgemaakt. Een aparte regeling voor fietsers zou de oplossing kunnen zijn, maar wij beseffen dat zoiets op die plaats niet evident is. Maar zolang de Vierhoek geen conflictvrij kruispunt is, zullen dergelijke ongevallen blijven gebeuren.” De Fietsersbond wil, naar het voorbeeld van andere afdelingen, een wake organiseren voor het slachtoffer. “Tenminste, als haar familie daarmee akkoord gaat”, zegt Birger Landuyt. “In één van de komende dagen zullen we contact opnemen. We leven heel erg mee met hen”, besluit de man.