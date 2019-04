46ste TAC-rally staat voor de deur SVR

05 april 2019

In Tielt wordt op zaterdag 13 april de 46ste TAC-rally verreden. De derde wedstrijd van het Belgian Rally Championship telt vier lussen van vier proeven in respectievelijk Schuiferskapelle, de Ondank, de Oosthoek en de Poelberg. De klassementsproeven in Schuiferskapelle en de Ondank zijn licht aangepast. Op vrijdag kunnen piloten het parcours verkennen en is er de technische controle. Het servicepark ligt aan de Europahal. Een toegangskaart en een programmaboekje zijn te verkrijgen in de Europahal voor twintig euro. Op www.tieltseautomobielclub.be/tacrally/ zijn videoverkenningen van het parcours te vinden.