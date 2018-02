40 nieuwe eengezinswoningen in de steigers 23 februari 2018

Er zijn drie nieuwe verkavelingen op komst in Tielt. De Tieltse Bouwmaatschappij verkavelt samen met de WVI tien loten in een zijstraat van de Kasteelstraat. Er komt ook een private verkaveling van negen loten in de Driesstraat en in het gebied tussen de Azalealaan en de Georges Pannemaekerstraat staat een private verkaveling van 21 loten gepland. De drie dossiers liggen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 1 maart. "Door goedkeuring te verlenen voor de verkaveling langs de Kasteelstraat verhinderen we dat er ooit nog industriegebouwen tot aan de grens met de zijstraat van de Kasteelstraat gebouwd worden", schetst schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a). "Zo creëren we een overgangszone van koopwoningen, gevolgd door een groenbufferstrook tot aan de bedrijfsgebouwen in het toekomstige KMO-gebied." (SVR)