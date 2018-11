35ste Galabal van studentenclub Moeder Gezelle 16 november 2018

Morgen is het Galabal van studentenclub Moeder Gezelle al aan de 35ste editie toe. Het bal is in die tijd uitgegroeid tot een fenomeen in de regio en vormt het hoogtepunt van het jaar voor de West-Vlaamse studentenclub. Net als vorig jaar vindt het feest plaats in gelegenheidszaal Steenoven in Ardooie, zij het met een iets andere indeling van de zaal. De dresscode is 'tuxedo of evening dress'. Geen jeansbroeken dus. De deuren gaan open om 22 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 20 euro, aan de deur betaal je 25 euro. Tickets en info via de Facebookpagina van Moeder Gezelle.





(SVR)