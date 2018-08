30ste wagenspel van de Toneelvrienden 01 augustus 2018

De kermis staat voor de deur en de Aarseelse Toneelvrienden pakken traditiegetrouw opnieuw uit met een wagenspel. Voor de dertigste editie werd gekozen voor het stuk 'Lachen Geblazen' met acteurs Patrick Gernaey, Johan De Rijcke en Dominique D'Haeyere. Het wagenspel is gratis toegankelijk en wordt opgevoerd op zondag 5 augustus in de tuin van het Oud Gemeentehuis in de Aarselestraat om 11.30 uur en 19 uur. Bezoekers kunnen er behalve van het toneel ook genieten van een sangria of een gin-tonic. Voor de kinderen is er een springkasteel en na de avondvoorstelling staat er muzikale animatie gepland.





(SVR)