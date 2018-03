2017 geen topjaar voor bib 01 maart 2018

2017 was voor de Tieltse bibliotheek geen topjaar, met voor het tweede jaar op rij een lichte daling van het aantal uitleningen, al blijkt uit het jaarverslag van de bib wel dat het aantal ontleende jeugdboeken de hoogte in gaat. Alles samen waren er 215.624 uitleningen. Dat is iets minder dan het jaar voorheen (219 358), maar nog steeds meer dan in 2013 (213 548). Positieve noot is verder dat er vorig jaar iets meer jeugdboeken werden ontleend, al compenseert dat de daling van het aantal uitgeleende volwassenenboeken niet.





De bezoekersaantallen volgen dezelfde licht dalende trend, met 82.794 bezoekers in 2017 tegenover 84.072 in 2016. (SVR)